Bozyazı’da Silahlı Kavga: 1 Ölü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 23 yaşındaki Tolga Özdeniz, pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. Olay, Bozyazı ilçesi Sıcakyurt Mahallesi’nde, Sulama Birliği Kavşağı’nda meydana geldi.

ŞÜPHELİ VE GÖZALTILAR

Alınan bilgilere göre, Tolga Özdeniz ile Y.G. arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında şüpheli, yanında getirdiği pompalı tüfeği kullanarak Özdeniz’e ateş etti. Ağır yaralanan Özdeniz, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ise Y.G. ile olaya karıştığı değerlendirilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.