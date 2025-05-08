Bozyazı’da Teknoloji Yarışması Yapıldı

TEKNOLOJİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, ortaokul öğrencilerine yönelik “Teknoloji Dedektifleri Yarışması” yapıldı. Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Toplum Sağlığı Merkezi’nin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yarışmaya toplamda 13 takım katıldı.

KATEGORİLERDE YARIŞTILAR

Öğrenciler, yarışmada “En İyi Sunum”, “En Yaratıcı Proje” ve “En Bilgilendirici Araştırma” olarak belirlenen üç farklı kategoride ter döktü. Yarışmanın sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi ve uçurtma hediye edildi.