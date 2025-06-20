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Bozyazı’da Uçuruma Düşen Araçta 3 Yaralı

OTOMOBİLİN UÇURUMA YUVARLANMASI

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, kömürlü Mahallesi’nde bir otomobil uçuruma kayarak aynı aileden 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. E.K. tarafından kullanılan 33 KPK 95 plakalı aracın, sürücüsünün kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandığı bildiriliyor.

KAZA SONRASI YARDIM ÇAĞRISI

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü E.K. ve kendisiyle birlikte bulunan eşi ile çocukları, sağlık ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralıların durumları hakkında detaylı bilgi verilmedi.

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