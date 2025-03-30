Haberler

Bozyazı’da Yangın: İki Sera Zarar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZARAR GÖREN SERALAR

Mersin’in Bozyazı ilçesinde meydana gelen yangında iki sera zarar gördü. Yangın, ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Doğancılar Mevkii’nde saat 16:00 civarında gerçekleşti. Rüzgarın etkisi ile elektrik tellerinden kaynaklandığı öğrenilen yangın, çevredekiler tarafından fark edildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

Bölgeye hızlı bir şekilde intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin diğer seralara sıçramasını engelledi. Yangın sonucu seralarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Balıkesir’de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı

Savaştepe'de dört aracın karıştığı kazada bir kişi öldü, on kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yol güvenlik önlemleriyle kapatıldı.
Haberler

Jandarma Kuyucak’ta Denetim ve Şeker Dağıttı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma, Ramazan Bayramı kapsamında sürücülere trafik kuralları hakkında bilgi verip, bayram coşkusunu şeker dağıtarak kutladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.