Bozyazı’da Yangın: İki Sera Zarar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZARAR GÖREN SERALAR

Mersin’in Bozyazı ilçesinde meydana gelen yangında iki sera zarar gördü. Yangın, ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Doğancılar Mevkii’nde saat 16:00 civarında gerçekleşti. Rüzgarın etkisi ile elektrik tellerinden kaynaklandığı öğrenilen yangın, çevredekiler tarafından fark edildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

Bölgeye hızlı bir şekilde intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin diğer seralara sıçramasını engelledi. Yangın sonucu seralarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.