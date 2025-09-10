Bozyazı İlçesinde Okul Müdürleri Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bozyazı ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu’nun başkanlık yaptığı bu toplantı, Bozyazı Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda okul güvenliği, planlanan çalışmalar, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile taşımalı eğitim servisleri gibi konular ele alındı.

KATILIMCILAR GÖRÜŞLERİNİ SUNDU

Katılımcılar, gündem maddeleri ile ilgili görüşlerini sundu. Topsakaloğlu, toplantıya katılanlara teşekkür ederken okul yöneticilerine başarı dileklerinde bulundu. Ayrıca toplantıya, okul müdürlerinin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Bülent Akgün ve İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu da katıldı.