Bpifrance, Kripto Yatırımlarını Artırmayı Hedefliyor

YENİ YATIRIM ADIMI

Fransa devlet bankası Bpifrance, kripto ve Blockchain teknolojilerindeki Fransız varlığını güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Banka, yerel projeleri desteklemek için 27 milyon dolar değerinde kripto para satın alma kararı alıyor. Bu yatırımlar, özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi), staking, tokenizasyon ve yapay zeka alanlarındaki Fransız girişimlerine yönlendirilmekte.

PROJELERE DESTEK

Banka, 25 milyon avro (yaklaşık 27 milyon dolar) değerinde kripto para satın alacağını açıkladı. “Güçlü bir Fransız ayak izine sahip” yeni projelere yatırım yaparak karşılığında token alacağı belirtildi. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nın desteklediği bu plan çerçevesinde, DeFi, staking, tokenizasyon ve yapay zeka konularında faaliyet gösteren girişimlere öncelik verileceği vurgulandı. Bankanın hedefi, “gelişmekte olan teknolojilerin teşvik edilmesi ve Fransız Blockchain ekosisteminin güçlendirilmesi”.

ULUSLARARASI REKABET

Banka açıklamasında, küresel Blockchain ekosisteminin büyük bir atılım içinde olduğu ancak Fransız fonlarının sayısının hala sınırlı olduğu belirtildi. Fransız dijital ve yapay zeka bakanı Clara Chappaz, kamu ve özel finansmanın “ekosistemimizin uluslararası arenada sürdürülebilir konumlandırılmasının temel unsurlarından biri” olduğunu ifade etti. Bpifrance CEO yardımcısı Arnaud Caudoux, Blockchain şirketlerinin gelecekteki önemine vurgu yaparak dijital varlıklar alanında Fransız rekabet gücünü artırmayı planladıklarını belirtti.

GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Caudoux, yaptığı bir basın toplantısında, “ABD kendi kripto stratejisini gerçekten hızlandırıyor, bu yüzden bu girişim daha da önem kazanıyor” dedi. Ayrıca, Bpifrance’ın ABD’nin kripto yanlısı hamlelerine başlamadan önce bu alanı desteklemeye başladığını da ekledi. Bankanın son on yılda Blockchain sektörünü desteklediği ve özellikle 2014 yılında kripto donanım cüzdanı şirketi Ledger’a toplamda 150 milyon avronun (162 milyon dolar) üzerinde bir yatırım yaptığı açıklandı.

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER

DefiLlama verilerine göre, Bpifrance, 2022 yılında tokenlar aracılığıyla sınırlı yatırımları test etmeye başlamış ve DeFi kredi platformu Morpho ile token satın alma anlaşması yapmıştı. Bu anlaşma, 3,24 milyar dolarlık değeriyle sektörde en büyük 12. protokol olmasına katkıda bulundu. Kripto risk sermayesi anlaşmalarının bu yıl 18 milyar doları aşmasının öngörüldüğü, bu durumun 2024’te ise toplanan 13,6 milyar dolara kıyasla önemli bir artış gösterdiği belirtiliyor. Kripto platformları tipik olarak, token arzının bir kısmını belirli kilitleme sürelerine tabii olan finansörlere tahsis ediyor. Bu süreler boyunca yatırımcılar ellerindeki tokenları satamıyor. Ancak, tokenların nakde çevirilmesi sırasında değer kaybı yaşanabiliyor.