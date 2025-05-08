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Brad Arnold, Kanser Teşhisi Aldı

BÖBREK KANSERİ TEŞHİSİ

ABD’li rock grubu 3 Doors Down’un solisti Brad Arnold, dördüncü evre böbrek kanseri tanısı aldığını duyurdu. 46 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabında paylaştığı videoda, hastalığın akciğerine yayıldığını aktardı. Arnold, “Bugün size pek de iyi olmayan haberlerim var” diyerek sözlerine başladı.

YAZ TURNESİ İPTAL EDİLDİ

Kanser teşhisi nedeniyle grubun yaz turnesini iptal etmek zorunda olduklarını belirten Arnold, “Bu yaz turnemizi iptal etmek zorunda kalıyoruz, bunun için üzgünüz,” dedi. Videoda inancına vurgu yaparak, “Biz yüce Tanrı’ya hizmet ediyoruz ve O her şeyin üstesinden gelebilir. Bu yüzden korkum yok. Gerçekten, samimi şekilde söylüyorum ki hiç korkmuyorum,” ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL ANLAMI OLAN ŞARKI

Ayrıca, grubun popüler şarkısı It’s Not My Time (Henüz Benim Zamanım Değil) için “Bu şarkının gerçekten benim şarkım olduğuna inanıyorum,” diyerek kişisel bir anlam yükledi. Paylaşımında hayranlarından dua etmelerini de istemeyi unutmadı.

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