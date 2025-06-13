Brad Pitt, Angelina Jolie ile Boşanması Üzerine Düşünüyor

BOŞANMA SÜRECİ VE İÇ HESAPLAMALAR

Brad Pitt, Angelina Jolie ile yaşadığı boşanma sürecinin resmi olarak sona ermesinin ardından çocuklarıyla olan ilişkisini derinlemesine sorguluyor. Boşanma 2016’da başlamıştı ve geçen Aralık’ta resmiyet kazanmıştı. Pitt, altı çocuk babası olarak, özellikle bu süreçte çocuklarıyla arasındaki mesafenin artması üzerinde düşüncelerini yoğunlaştırıyor. Çift, 2014 yılında evlenmiş ve Maddox (23), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) ve 16 yaşındaki ikizler Knox ile Vivienne’in ebeveynleri olmuştu.

ÇOCUKLARLA OLAN MESAFE

Jolie, 2016 yılında bir uçak seyahati sonrası Pitt’i kendisine ve çocuklara yönelik şiddetle suçlayarak boşanma davası açmıştı. Bu olay, dünya gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Boşanma resmi olarak tamamlanmış olsa da, aile içindeki bağlar tam anlamıyla kopmuş gibi görünüyor. Bazı çocukların Pitt’in soyadını terk ettiği iddiaları ortaya çıkarken, ünlü aktör ilişkisini “onarılmaz” olarak değerlendirdiği iki çocuğuyla olan ilişkisi konusunda endişeler yaşıyor.

AİLE KAVRAMINA VERDİĞİ ÖNEM

Meksiko City’de düzenlenen Formula 1 galasında, Entertainment Tonight’a konuşan Pitt, “Hangi hata olursa olsun, ondan bir şey öğrenir ve yolunuza devam edersiniz. Bu sizi bir sonraki başarıya götürür” dedi. Oscar ödüllü oyuncu, “Benim yaşıma geldiğinizde, kendinizi sevdiğiniz insanlarla, sizi seven insanlarla çevrelemenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz” ifadeleriyle aile kavramının kendisi için ne denli mühim olduğunu vurguladı. Pitt’in bu sözleri, hem hayranları hem de Hollywood çevresinde dikkat çekti.