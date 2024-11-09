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“Brad Pitt’in Yeni İlişkisi: Huzur Buldu”

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BRAD PITT’İN HUZURU BULDUĞU İLİŞKİ

Bu durumda, Brad Pitt’in olgun bir yaşa ulaşmasının ve hayattan beklentilerinin farkında olmasının etkisi kuşkusuz önem taşıyor. Ancak, daha dikkate değer bir ayrıntı bulunuyor. Brad Pitt, son iki yıldır özel hayatında aradığı huzuru bulmuş durumda.

İNES DE RAMON İLE YENİ BİR SAYFA

Artık herkesin aşina olduğu gibi, Brad Pitt, son iki yıl boyunca kendisi gibi Hollywood’un göz önünde olmayan 34 yaşındaki Ines de Ramon ile bir birlikteliğe sahip. Bu ilişki, ünlü aktörün hayatında yeni bir sayfa açıyor.

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