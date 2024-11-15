“Brad Pitt ve Angelina Jolie Mahkemeye Çıkıyor”

BRANGELINA DAVASINDA SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bir dönem “Brangelina” olarak bilinen Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki Miraval Şatosu ile ilgili hukuk mücadelesi sürüyor. Angelina Jolie, 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler’e sattı. Brad Pitt, Jolie’nin kendisine “zarar vermek” amacıyla hisselerini “bir yabancıya” sattığını iddia ederek ona dava açtı. Jolie ise eski eşi Pitt’in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmek istediğini ve kendisine “sus payı” verdiğini öne sürerek Pitt’e dava açtı. Daily Mail’in haberine göre, çiftin hukuki mücadelesi mahkeme aşamasına taşınıyor ve Pitt ile Jolie’nin gelecek yıl mahkemede karşılaşması bekleniyor.

AVUKATLARIN SAVUNMALARI

Jolie’nin avukatları, geçmişte Pitt’ın oyuncunun hisselerini almak için Jolie’ye teklif yaptığını ancak Jolie’nin gizlilik sözleşmesi imzalamadığı için satışın gerçekleşmediğini belirtti. Pitt’in avukatları ise Jolie’nin Miraval’daki hisseleri iki tarafın izni olmadan satarak anlaşmayı ihlal ettiğini savunuyor.

Ünlü çift, 2014 yılında Güney Fransa’daki bir malikanede evlendi ve 2016’da ayrıldı. Gelecek yılki duruşmada mahkeme önünde karşılıklı ifade vermek zorunda kalacaklar. Brad Pitt’e yakın bir kaynak, “Bu basit bir ticari anlaşmazlık, ancak üzülerek söylüyorum ki diğer taraf, davalarda zayıf noktalarını ortaya koyarak süreci karmaşıklaştırıyor” dedi.

KIZLARI SOYADINI DEĞİŞTİRİYOR

Diğer yandan, Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh’nun, babasının soyadını kullanmama davası sonuçlandı. Shiloh, artık yalnızca annesinin soyadı “Jolie”yi kullanacak. Shiloh’nun tam adı “Shiloh Nouvel Jolie-Pitt” iken, artık “Shiloh Jolie” olarak anılacak. Jolie ve Pitt’in boşanmasının ardından Shiloh ile diğer beş kardeşi anneleri Angelina Jolie ile birlikte yaşıyor.

DAHA FAZLA ÇOCUK SOYADINI KULLANMIYOR

Pitt ile Jolie’nin bir diğer kızı Vivienne’in de babasının soyadını “Pitt” kullanmadığı ortaya çıktı. Çiftin ikizlerinden biri olan Vivienne, annesinin üstlendiği Broadway müzikali The Outsiders’da asistanlık yaptı. Müzikal broşüründe yalnızca “Jolie” soyadıyla anılması dikkat çekti. Vivienne’in soyadını değiştirmek için herhangi bir yasal adım atıp atmadığı ise bilinmiyor. Jolie ve Pitt’in diğer kızı Zahara da “Pitt” soyadını kullanmayı bıraktı ve kendini tanıtırken “Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya’dan geldim” ifadesini kullandı.