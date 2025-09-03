Brad Pitt Yeni Malikaneye Taşındı

GÜVENLİK ÜNÇ NEDENİYLE TAŞINIYOR

Oscar ödüllü ünlü aktör Brad Pitt, Los Angeles’taki evine yapılan hırsızlık olayının ardından, güvenliğini artırmak amacıyla daha sağlam bir malikaneye geçmeyi tercih etti. Geçtiğimiz aylarda Los Feliz bölgesindeki evine hırsızların girdiği ve değerli eşyalarının çalındığı haberi gündeme geldi. Olay sırasında evde bulunmayan Pitt, yaşanan durum sonrasında güvenlik kaygılarını göz önünde bulundurarak yeni bir konut satın aldı.

LÜKS MALİKANE YENİ EVİ OLDU

Brad Pitt, 12 milyon dolara Hollywood Tepeleri’nde lüks bir malikaneye sahip oldu. İspanyol tarzında tasarlanan bu ev, toplamda 8.385 metrekarelik geniş bir alana yayılıyor ve altı yatak odası, sekiz banyo, yüzme havuzu, sinema odası, sebze bahçesi gibi çeşitli olanaklar sunuyor. Ayrıca, malikanenin harika manzaraları, Los Angeles şehir merkezinden Pasifik Okyanusu’na kadar uzanıyor. Pitt’in yeni evi, ünlü rock grubu The Killers’ın gitaristi Dave Keuning ve eşi Emilie’den alınmış. Keuning, bu evi 2021 yılında yaklaşık 9.6 milyon dolara satın almış ve başlangıçta 14 milyon dolara satışa çıkarmayı düşünmüştü.

NEW MALİKANE VE GAYRİMENKUL PORTFÖYÜ

Pitt’in yeni konutunun güvenlik özellikleri, yaşadığı hırsızlık olayı sonrası büyük bir önem taşıyor. Outpost Estates bölgesindeki bu prestijli malikane, Hollywood’un ünlü isimlerinden Orlando Bloom ve Ben Affleck’in de bulunduğu bir mahallede konumlanıyor. Bu alım, Brad Pitt’in genişleyen gayrimenkul portföyüne yeni bir katkı oldu. Los Feliz’teki diğer mülkünü satışa çıkaran Pitt, ayrıca Carmel Highlands’te kayalık bir ev satın almıştı ve Fransa’daki ünlü Château Miraval şarap mahzeninin de ortak sahibidir.