Külliye’den Çanakkale mesajı

- Reklam -

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk ordusunun bundan 104 yıl evvel kazandığı tarihi zaferin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü nedeniyle sosyal medyada bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü nedeniyle Twitter’dan bir video paylaştı. Bestesini Erol Parlak’ın yaptığı türküyü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sazıyla seslendirdi. Çok sayıda kez tıklanan video, büyük beğeni topladı.

TRT