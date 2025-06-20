Bravo Çeşidi Arpa Kontrolleri Yapıldı

KÜTAHYA’DA ARPA TARLASI KONTROLLERİ YAPILDI

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıntaş ve Aslanapa ilçelerinde ekimi yapılan bravo çeşidi arpaların tarla denetimlerinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen kontroller, sertifikalı tohumluk üretimi amacıyla Tarım Kredi Tohumculuk Anonim Şirketi tarafından 520 dekar alanda yapılan bravo çeşidi arpaları kapsıyor.

HEDEF SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİ

Yapılan denetimlerin amacı, yerel üretimi desteklemek ve sertifikalı tohumluk üretiminin kalitesini artırmak. Bu süreç, Kütahya bölgesinin tarımsal potansiyelini güçlendirmeyi hedefliyor. Tarla kontrollerinin düzenli aralıklarla yapılması, ekim kalitesinin ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlıyor.

İLÇEDE TARIMSAL FAALİYETLER GÜÇLENİYOR

Altıntaş ve Aslanapa ilçelerinde gerçekleştiren tarla kontrolleri, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin güçlenmesine katkı sağlıyor ve çiftçilerin bilinçli üretim yapmalarını destekliyor. Kontrollerin ardından yapılacak değerlendirmeler, üreticilere yön gösterici bilgiler sunacak.