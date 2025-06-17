Brent Petrol Fiyatı Artıyor. Akaryakıt Zamları Etkiliyor. Vatandaşlar En Ucuz Nerede? Lojistik Maliyetler Farklılık Yarattı. Uzmanlar Yeni Zamları Bekliyor. Bayraktar Durumu Değerlendirdi

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ ARTISLAR

Brent petrolün varil fiyatı, savaş öncesi 64 dolarken çatışmaların etkisiyle 76 dolara kadar yükseldi. Sonrasında ise petrol fiyatları 73-74 dolar bandında dengelenmeye başladı ve bu durum Türkiye’de akaryakıt zammı olarak kendini gösterdi. Bu artışla birlikte birçok şehirde hem benzin hem motorin fiyatları 50 TL sınırını aştı. Türkiye genelinde fiyat dağılımı incelendiğinde, en büyük etkenin lojistik maliyetler ve taşıma ücretleri olduğu ifade ediliyor.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM ARIYOR

Zamların ardından vatandaşlar, “en ucuz akaryakıt nerede?” sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın devam etmesinin arka planında, Orta Doğu’daki gelişmelerin belirleyici olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, savaşın tırmanması halinde yeni zamların kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

ENERJİ BAKANINDAN AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail-İran çatışmasının petrol arzına olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı. Petrol fiyatlarındaki yükselişe dikkat çeken Bayraktar, “Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz.” dedi.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin 2019’dan beri İran’dan herhangi bir petrol alımı gerçekleştirmediğini belirtti. Ayrıca, “Basra çıkışlı, Hürmüz’ü geçerek Türkiye’ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım.” ifadelerinde bulundu.