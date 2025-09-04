Brent Petrol Fiyatları Türkiye’yi Etkiliyor

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol, %0,30’luk bir düşüşle 68,93 dolardan işlem görürken, yılbaşından bu yana yaklaşık %8 değer kaybetmiş durumda. Bu fiyat hareketliliği, iç piyasada pompa fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor.

MOTORİN FİYATLARINA YENİ ZAM

Son olarak, motorine gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruş zam yapıldı. İstanbul’da bu zam sonrası motorinin ortalama litresi 52 lira 21 kuruştan 54 lira 26 kuruşa yükseldi. Bu yeni fiyatlar, gece yarısı itibarıyla istasyonların tabelalarında yer aldı.

BENZİN FİYATLARI DEĞİŞMEDİ

Motorine gelen zamma rağmen, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İstanbul’da benzin fiyatı 52,94 TL, motorin 54,26 TL olarak belirlenirken, LPG fiyatları ise 26,51 TL olarak devam ediyor. Ankara’da benzin fiyatı 53,73 TL, motorin 55,26 TL, İzmir’de benzin 54,06 TL, motorin 55,58 TL ve Adana’da benzin 54,61 TL, motorin ise 56,17 TL olarak belirleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMA ŞEKLİ

Akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalarda petrol ve ürün fiyatları, döviz kurları ve vergiler dikkate alınarak hesaplanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen formül çerçevesinde rafineri çıkış fiyatı belirleniyor ve bu fiyata ÖTV, KDV ile dağıtım ve bayi payı eklenerek pompa fiyatları ortaya çıkıyor.