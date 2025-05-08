Brent Petrol Varil Fiyatı 61,05 Dolar

Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Şu anda uluslararası piyasalarda 61,05 dolardan işlem gören Brent petrol, dün 63,03 dolara kadar yükselmişti. Günü 60,88 dolar seviyesinde kapattıktan sonra, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,27 artarak 61,05 dolara ulaştı. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 57,88 dolardan satılıyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTISIN NEDENLERİ

Petrol fiyatları, ABD’nin ticaret müzakerelerine dair olumlu gelişmelerin yatırımcıların risk iştahını artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları sonrası küresel piyasalardaki yükseliş sonucunda değer kazanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı açıklamada, Çin ile tarife müzakerelerinin cumartesi günü başlayacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump da, Pekin ile ticaret müzakerelerinin kilidini açmak için Çin’e uygulanan gümrük vergilerini önceden düşürmek istemediğini ifade etti. Trump, bugün büyük bir ülkeyle ticaret anlaşması imzalayacaklarını duyurdu. İngiltere’nin bu ülke olabileceği yönünde spekülasyonlar var.

Öte yandan, iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası Fed, politika faizini beklentiler paralelinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmayı tercih etti. Banka, ekonomik görünümdeki belirsizliklerin arttığını ve daha yüksek işsizlik ile enflasyon risklerinin yükseldiğini vurguladı. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi durumunda enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yükseldiğini belirterek, tarifelerin bu duruma neden olan faktörler arasında yer aldığını aktardı.

ÜRETİM ARTIŞI VE STOKLAR

Piyasa oyuncuları tarafından beklenen bir karar olmasına rağmen, Fed’in faiz oranlarını sabit tutma kararı, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD ekonomisinde yavaşlama sinyali vererek petrol fiyatlarındaki artışı sınırlıyor. Bu arada, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) “Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu”na göre, OPEC+’ın üretim artışı kararı ve OPEC dışındaki ülkelerdeki üretim artışları, küresel stokların yükselmesine yol açtı. Bu durumun yıl içindeki petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Raporda, yılın ilk dört ayında stoklara günlük ortalama 300 bin varil petrol eklendiği belirtiliyor. Bu artışın yıl genelinde günlük 400 bin varile, 2026’da ise 800 bin varil seviyesine ulaşması öngörülüyor. Brent petrol için teknik olarak 63,54 doların direnç, 59,35 doların ise destek seviyeleri olarak izlenebileceği ifade ediliyor.