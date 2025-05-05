Brent Petrol Varili, 59,42 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 59,42 dolar seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü 66,22 dolara kadar yükselen varil fiyatı, günü 61,31 dolarda tamamlamıştı. Bugün saat 09.05 itibarıyla, kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,08 düşerek 59,42 dolara geriledi. Aynı saat diliminde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,24 dolardan alıcı buldu.

ÜRETİM ARTIRMA KARARI PETROL FİYATLARINI ETKİLEDİ

Petrol fiyatlarında düşüş, OPEC+ grubunun üretim artışını hızlandırma kararı almasının ardından gerçekleşti. OPEC+ üyeleri, hafta sonu yaptıkları toplantıda haziran itibarıyla günlük üretimi 411 bin varil artırma kararını duyurdu. Bu artış, OPEC+ tarafından daha önce öngörülen miktarın yaklaşık üç katı. Suudi Arabistan ve Rusya gibi kilit üyeler, üretimlerini artırmaya hazırlanıyor. Uzmanlar, bu adımın gelecek aylarda petrol arzında ciddi bir artış olabileceğinin sinyalini verdiğini, aynı zamanda fiyatları düşürme potansiyeli taşıdığını belirtiyor.

BARCLAYS BEKLENTİLERİ GÜNCELLEDİ

Barclays, OPEC+’ya yönelik temel beklentilerini güncelledi. Banka, grubun gönüllü üretim kesintilerini planlanandan daha hızlı şekilde sona erdireceğini öngörüyor. İlk plan, bu geçişin 18 ay sürmesi yönündeyken, artık altı ay içinde tamamlanması bekleniyor. OPEC+’nın son dönemdeki agresif üretim artışları, arzın daha da genişleyebileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

ORTA DOĞU’DA TANSİYON VE PETROL FİYATLARI

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran destekli Husilerin İsrail ana havalimanı yakınlarına füze atmasının ardından Tahran’a misilleme yapacaklarını açıkladı. İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ise, ABD veya İsrail’in bir saldırısında karşılık vereceklerini belirtti. Netanyahu’nun İran’a yönelik yeni adımlar atacağı yönündeki tehditlerine rağmen, OPEC+’nın üretim artışı kararı, Orta Doğu’daki artan tansiyona dair endişeleri büyük ölçüde bastırdı. Brent petrolde teknik olarak 70,88 doların direnç, 59,75 doların ise destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.