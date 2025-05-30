Brent Petrol Varili 62,96 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 62,96 dolardan işlem görüyor. Dün 65,41 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,26 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.19 itibarıyla, kapanışa göre yüzde 0,47 düşüşle 62,96 dolara geriledi. Bu sırada Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,30 dolardan işlem gördü.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ SEBEPLERİ

Petrol fiyatlarında, bir önceki cuma gününden itibaren iki haftadır süren bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün sebepleri arasında, temmuz ayında OPEC+ grubundan beklenen yeni üretim artışı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerinin devam etmesine yönelik mahkeme kararı nedeniyle oluşan belirsizlik yer alıyor. Aşağı yönlü hareket, OPEC+ grubunun 8 üyesinin cumartesi günü toplanarak yeni bir üretim artışı kararı alacağı beklentisiyle destekleniyor. Uzmanlar, bu artışın önceki toplantılarda alınan günlük 411 bin varillik artış kararından daha yüksek olabileceğini düşünüyor.

TARİFE SAVAŞLARI VE ETKİLERİ

ABD’de dün bir mahkeme, Trump’ın tarifelerini geçici olarak yeniden yürürlüğe koyma kararı aldı. Bu karar, bir gün önce ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi tarafından bu tarifeleri engellemeye yönelik alınan kararın tersine çevrilmesiyle geldi. Bu engelleme, önceki gün petrol fiyatlarının yüzde 1’den fazla düşmesine neden oldu. Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı “Kurtuluş Günü” tarifelerinden bu yana petrol fiyatları yüzde 10’dan fazla değer kaybetti. Yatırımcılar bu kararın etkilerini değerlendirirken, analistler tarife savaşlarının beraberinde getirdiği belirsizliğin devam edeceğini belirtiyor. Talep tarafında, tarife savaşının tetiklediği resesyon endişeleri de ekonomik görünümü olumsuz etkiliyor. ABD-Çin ticaret geriliminin yanı sıra, Washington birçok şirketin çeşitli malları Çin’e lisanssız göndermesine yasak getirdi ve bazı tedarikçilerin daha önce verilmiş lisanslarını iptal etti.

TEKNİK GÖRÜNÜM İNCELEMESİ

Brent petrolün teknik analizine göre, 67,07 doların direnç, 60,85 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.