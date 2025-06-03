Brent Petrol Varili 64,55 Dolar

BRENT PETROL FİYATI DÜŞÜYOR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,55 dolardan işlem görüyor. Önceki gün 65,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,93 dolarda tamamladı. Bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 64,55 dolara indi. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 62,13 dolardan alıcı buldu.

FİYAT DÜŞÜŞÜNDEKİ NEDENLER

Fiyatlardaki gerilemenin arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı korumacı ticaret politikalarının etkili olduğu düşünülüyor. Bu politikaların, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde enflasyonu artırarak petrol talebini olumsuz etkileme endişeleri ortaya çıkıyor. Trump, cuma akşamı yaptığı açıklamalarda, ABD’ye ithal edilen çeliğe uygulanacak gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracaklarını duyurdu. Uzmanlar, yeni tarife uygulamalarının enflasyon baskılarını artırabileceği ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğini öngörüyor. Bu durum, piyasa oyuncularının talep beklentilerini daraltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskılar yaratabilir.

İSTİHDAM VERİLERİ YATIRIMCILARIN GÜNDEMİNDE

Gelişen ekonomik koşullar arasında istihdam verileri de yatırımcılar için önem arz ediyor. Bugün ABD’de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisi ile birlikte hafta boyunca açıklanacak olan istihdam verilerine dikkat çekiliyor. Zayıflayan istihdam piyasasının, ABD’de resesyon endişelerini artırabileceğini belirten uzmanlar, bu endişelerin de talep görünümünü olumsuz yönde etkileyerek fiyatlardaki düşüşü destekleyebileceğini ifade ediyor. Brent petrol fiyatı için teknik analizlerde 66,50 dolar direnç, 61,84 dolar ise destek seviyeleri olarak izlenebiliyor.