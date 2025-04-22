Brent Petrol Varili 65,88 Dolar

Brent petrol fiyatları uluslararası piyasalarda dalgalanmaya devam ediyor. Şu an Brent petrolün varili, 65,88 dolardan işlem görüyor. Önceki gün 66,60 dolara kadar çıkan varil fiyatı, günü 65,78 dolar seviyesinde kapatmıştı. Bugün saat 09.32 itibarıyla kapanış seviyesine göre yaklaşık yüzde 0,15 artışla 65,88 doları buldu. Bu esnada Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,79 dolardan işlem görüyor.

Fiyat artışlarının arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirileri ve ABD’nin ticaret politikalarındaki belirsizlikler yer alıyor. Trump, Truth Social üzerindeki paylaşımında, Powell’ı hedef alarak, faiz oranlarında “önleyici indirimler” yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Enerji maliyetleri ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü ifade eden Trump, “neredeyse hiç enflasyon olmadığını” belirtti. Powell’ın faiz oranlarını indirmemesi durumunda ekonomide bir yavaşlama olabileceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta da Powell’ı, faiz oranını düşürmede “geç kalmakla” eleştirmişti. Trump, Powell’dan memnun olmadığını ve gerektiğinde istifa etmesini beklediğini de ifade etti.

Trump’ın bu eleştirileri, Fed’in bağımsızlığı konusundaki endişeleri artırarak dolarda bir değer kaybına yol açıyor. Düşük ABD doları ise piyasa oyuncularının talep iştahını yükselterek petrol fiyatlarını destekliyor. Diğer yandan, Trump’ın Çin’e yönelik ticaret tarifelerini artırma arzusunun küresel ekonomik yavaşlama endişelerini artırarak petrol fiyatlarının artışını sınırladığı belirtiliyor. Tarife müzakereleriyle ilgili gelişmeler yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Trump, Paskalya töreninde Avrupa Birliği ile gümrük tarifeleri konusunda bir anlaşma sağlamanın yüksek ihtimal olduğunu açıklayarak, “Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız.” dedi.

Jeopolitik gelişmeler açısından Trump, Rusya-Ukrayna sürecinin olumlu gittiğini, “Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.” ifadeleriyle dile getirdi. Ayrıca, İran ile gerçekleştirdikleri müzakerelerin ilerleyişi hakkında “İran’la çok iyi görüşmeler yaptık.” şeklinde bir cevap verdi. Brent petrolün teknik analizi ise 68 doların direnç, 59,22 doların destek olarak izlenebileceğini gösteriyor.