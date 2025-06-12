Brescia, İflas Ederek Profesyonel Statüsünü Kaybetti

BRESCIA’NIN İFLASI VE BORÇ DURUMU

114 yıl önce kurulan Brescia, İtalya’nın en köklü kulüplerinden biri olarak, borcunu ödeyemediği için iflas sürecine girdi. Kulübün toplam 3 milyon euro borcu olduğu belirlendi. Daha önce Serie A liginde mücadele eden Brescia, mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için Serie C’ye düşürülmüştü.

MAAŞ ÖDEMELERİNİN ZAMANINDA YAPILAMAMASI

Son iki ayda maaş ödemelerini zamanında gerçekleştiremeyen kulüp, bu durumun sonucunda iflasa sürüklendi ve profesyonel futbol kulübü statüsünü kaybetti. Kulüp tarihindeki başarılarıyla bilinen Brescia, Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni ve Mario Balotelli gibi dünya futbolunun önemli oyuncularını bünyesinde barındırmıştı.