Brescia, Mali Kriz Nedeniyledir İflas

BRESCIA PROFESYONEL LİGLERDEN İHRAÇ EDİLDİ

İtalya’nın köklü futbol kulüplerinden biri olan Brescia, 3 milyon euroluk borcunu ödeyemediği için profesyonel liglerden ihraç edilme cezası aldı. Serie B’de mücadele eden takım, önceki sezon ligi küme düşme hattının hemen üzerinde tamamlayarak kalmayı başarmıştı. Ancak mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen kulüp, dört puan silme cezası aldı ve bunun sonucunda Serie C’ye düşürüldü. Sonrasında, ödenmemiş maaşlar nedeniyle profesyonel statüsünü kaybetti.

MALİ SORUNLAR BRESCIA’YI VURDU

İtalyan medyasına göre, Brescia’nın son iki aylık maaş ödemeleri için 6 Haziran Cuma gününe kadar süresi bulunuyordu ancak bu süre zarfında ödeme yapılmadı. 2017 yılından beri kulübün sahibi olan ve daha önce İngiliz ekibi Leeds United’ı yöneten Massimo Cellino, kulübü mali krizden çıkarmayı başaramayarak iflas etmesine neden oldu.

114 yıllık tarihine Gheorghe Hagi, Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni ve Mario Balotelli gibi unutulmaz isimleri dahil eden Brescia, artık profesyonel liglerde mücadele edemeyecek. Kulübün geleceği ise belirsizliğini koruyor.