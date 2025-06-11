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Brescia Mali Krizden İflas Etti

İTALYAN FUTBOLUNDA KRİZ DÖNEMİ

İtalya futbolunun köklü kulüplerinden Brescia, tarihinin en zor zamanlarını yaşıyor. İtalyan medyasında çıkan habere göre; kulüp, son iki ay için toplam 3 milyon euro olan maaş ödemelerini oyuncularına yapamadı. 6 Haziran Cuma gününe kadar bu ödemenin gerçekleştirilmesi için kulübe süre tanınmasına rağmen, borcun ödenemediği bildirildi.

BRESCIA’NIN MALİ ZORLUKLARI

2017’den bu yana Massimo Cellino’nun yönetimindeki Brescia’nın mali krizden kurtulamayarak iflas ettiği ifade ediliyor. Serie B’de mücadele eden Brescia, geçtiğimiz sezonda lige kalmayı başarmasına rağmen, mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 4 puan silme cezası aldı ve bu ceza sonucunda Serie C’ye düşürüldü. Ayrıca, ödenmemiş maaşlar sebebiyle profesyonel liglerden tamamen men edildi.

KÖKLÜ TARİHİ VE ÖNEMLİ İSİMLER

İtalyan ekibinin geçmişinde, dünya futbolunun önemli isimlerinden bazıları forma giymişti. Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Roberto Baggio, Mario Balotelli ve Luca Toni gibi yıldız oyuncuların Brescia’da ikinci dönemleri, kulübün futbol tarihindeki önemli anlar arasında yer alıyor.

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