Brest Ve Lille 3-3 Berabere Kaldı

MAÇ DETAYLARI

Fransa Ligue 1’in açılış haftasında Brest ile Lille heyecan dolu bir mücadele verdi. Francis-Le Blé Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma, 3-3 eşitlikle tamamlandı. Altı golün atıldığı maçta Lille’in gollerini 11. dakikada Olivier Giroud, 26. dakikada Hakon Haraldsson ve 66. dakikada Ngal Mukau kaydetti. Brest ise 34 ve 51. dakikada Kamory Doumbia’nın vuruşlarıyla skora katkıda bulundu ve 75. dakikada Le Cardinal ile gol buldu.

BERKE ÖZER’İN PERFORMANSI

Lille formasıyla ilk maçına çıkan Berke Özer, 90 dakika boyunca sahada kaldı. İki ekip de ligin ilk haftasında puanları paylaştı. Bu sonuç her iki takım için de sezonun başlangıcında önemli bir eşitlik sundu.

GELECEK MAÇLAR

Ligin bir sonraki karşılaşmasında Brest, Toulouse deplasmanına gidecek. Lille ise kendi sahasında güçlü rakibi Monaco’yu ağırlayacak. Bu mücadeleler, takımların ligdeki konumlarını belirlemede kritik rol oynayacak.

Maltepe’de Deprem Tatbikatı Gerçekleşti

Maltepe'de düzenlenen tatbikatta, 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde gönüllü arama kurtarma ekipleri, 300 bin kişinin tehlikede olduğunu açıkladı ve kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.
Çanakkale’de Orman Yangını Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde süren orman yangını ikinci gününde 7 köyün tahliyesine neden oldu. Havadan alınan görüntüler yangının genişlemesine dikkat çekiyor.

