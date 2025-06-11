Brezilya, 2026 DÜNYA KUPASI’NA GİRDİ

BREZİLYA’NIN PARAGUAY’A KARŞI GALİBİYETİ

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nin 16. hafta karşılaşmasında Brezilya, Paraguay’ı ağırladı. Sambacılar, karşılaşmayı Vinicius Junior’un 44. dakikada attığı golle 1-0 kazanıyor. Bu sonuçla puanını 25’e çıkaran Brezilya, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek finallere katılmaya hak kazanıyor.

CARLO ANCELOTTİ’NİN BAŞARISI

2024-2025 sezonunun tamamlanmasının ardından Real Madrid’den ayrılan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Brezilya milli takımının başında çıktığı 2 maçta toplam 4 puan topluyor.

DÜNYA KUPASI’NDA FARK YARATAN ÜLKE

Brezilya, 1930 yılından bu yana düzenlenen toplam 22 Dünya Kupası’na katılarak finallerde en çok mücadele eden ülke konumunda yer alıyor. 2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Brezilya, 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 3. sırada bulunuyor. Son şampiyon Arjantin ise 35 puanla grupta liderliği elinde tutuyor.

GEÇMİŞ ŞAMPİYONLUKLAR

Sambacılar, 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası’nı kazanmış ve toplamda 5 kez şampiyonluk yaşamıştır.