Brezilya, 2026 FIFA Elemelerinde Paraguay’ı Yendi

Brezilya, 2026 Dünya Kupası’na Katılmayı Garantiledi

Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Paraguay’ı 1-0 geçerek finallere gitmeyi garantiledi. Sambacılar, bugüne kadar düzenlenen tüm Dünya Kupası’na katılan tek ülke olarak dikkat çekiyor. Elemelerin 16. hafta maçında Brezilya, Paraguay’ı karşısında Vinicius Junior’un 44. dakikada attığı golle galip gelerek önemli bir zafer elde etti. Bu sonuçla birlikte Brezilya’nın puanı 25’e ulaştı ve 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek finallere katılma hakkını kazandı.

Ancelotti ile Başarı

2024-2025 sezonunun ardından Real Madrid’den ayrılan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Brezilya’nın başında çıktığı iki maçta 4 puan topladı. 1930 yılından bu yana toplam 22 Dünya Kupası’na katılan Brezilya, finallerde en çok mücadele eden ülke olarak öne çıkıyor. 2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde 16 maça çıkan Brezilya, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

Arjantin Önde, Brezilya Arayışta

Eleme grubunun lideri son şampiyon Arjantin, 35 puanla ilk sıradaki yerini koruyor. Brezilya, 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında kupayı kazanmış olmanın gururunu yaşıyor. Bu istatistikler, sambacıların futbol dünyasındaki yerini anlamak açısından oldukça önemli.