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Brezilya, ABD Elçisini Dışişleri’ne Çağırdı

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BREZİLYA DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Yerel basında çıkan haberlere göre, Brezilya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Brezilyalı düzensiz göçmenleri kelepçeli olarak sınır dışı etmesi konusunda adım attı. Brezilyalı göçmenlere yönelik yapılan muameleyi ele almak amacıyla, ABD’nin Brasilia Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Escobar, bakanlığa çağrıldı.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, ABD’li maslahatgüzara, bu muamelenin göçmenlerin haklarını “açıkça hiçe saydığı” mesajını iletti. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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