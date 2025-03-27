Brezilya, Ancelotti’yi Teknik Direktör Olarak İstiyor

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI’NDAN KÖTÜ SONUÇ

Brezilya Milli Takımı, Arjantin ile gerçekleştirdiği eleme maçında 4-1’lik bir yenilgi almıştı. Uzun bir zamandır sergilediği kötü futbol ile gündemden düşmeyen Brezilya’da, teknik direktörlük konusunda eleştiriler yeniden gündeme geldi.

TECİH EDİLEN İSİM ANCELLOTTİ

Ge Globo’da yayınlanan habere göre, Brezilya, 2026 Dünya Kupası’nda takımın başına Carlo Ancelotti’yi getirmek istiyor. Kolombiya ve Arjantin maçlarının ardından artan memnuniyetsizlik ile birlikte, federasyonun harekete geçtiği belirtildi. Brezilya Milli Takımı için farklı alternatiflerin bulunmasına rağmen, federasyonun hızlıca Ancelotti ile görüşmelere odaklanacağı ifade edildi.