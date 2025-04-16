Brezilya’da Aile İçi Şiddet Olayı Görüntülendi

Brezilya’da Aile İçi Şiddet Olayı Kameralara Yansıdı

KAMERA KAYDIYLA BELGESELİŞEN ŞİDDET OLAYI

Brezilya’da kaydedilen korkunç bir aile içi şiddet olayı, bir erkeğin kız arkadaşına uyguladığı şiddeti gözler önüne serdi. Tartışma esnasında, erkek, genç kadını tokatlayarak, yumruklayarak ve boğmaya çalışarak korkunç anlar yaşattı. Olay, söz konusu kadının daha önce yerleştirdiği gizli telefon kamerasıyla kaydedildi.

TARTIŞMANIN NEDENİ VE ŞİDDETİN YANSIMALARI

24 yaşındaki pilot Victor Junqueira, Brezilya’nın Goiania şehrinde, arkadaşlarıyla geçirdiği zamanın ardından 26 yaşındaki avukatı sevgilisi Luciana Sinzimbra’ya şiddet uygularken görüntülendi. Sinzimbra, TV Globo G1’e yaptığı röportajda, o gece barda unuttuğu bir hediye nedeniyle erkek arkadaşının öfkelendiğini aktardı. Genç kadın, eve döndüklerinde tartışmanın tırmanma ihtimali nedeniyle telefonunu yatak odasında gizlice yerleştirmiş ve kayıt başlatmış.

KAMERADA YER ALAN KORKUNÇ ANLAR

Sinzimbra’nın izni olmadan paylaşıldığını belirttiği görüntülerde, Junquiera’nın kız arkadaşının tam karşısında oturduğu ve ona şiddet uyguladığı anlar yer alıyor. Görüntülerde, pilot adam genç kadının yüzüne bir tokat atarken, kadın kendini korumaya çalışıyor ve bacaklarına defalarca vuruyor. Sinzimbra, “Beni dövmeyi bırak,” diye yalvarırken, Junquiera ona “Seni daha çok döveceğim, bana sürekli yalan söyledin,” diyerek tehditte bulunuyor. Ardından Junquiera, Sinzimbra’yı boğazından yakalayıp sert bir şekilde yatağa çarpıyor.

Brezilya basınının aktardığına göre, mağdur kadın aynı gün polis merkezine giderek sevgilisi hakkında şikâyette bulundu. Junquiera gözaltına alınmadı ancak Goias Savcılığı, erkeğe kadınla iletişim kurmasını yasaklayan uzaklaştırma kararı çıkardı. Junquiera, “bedensel yaralama”, “tehdit” ve “aile içi şiddet” suçlamalarıyla yargılanıyor ve suçlu bulunması halinde dört buçuk yıla kadar hapis cezası alabilir. Bu olay, dünya genelinde olduğu gibi Brezilya’da da kadına yönelik şiddetin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.