Brezilya’da Cinayetin Ardından Şok Edici İddia

BREZİLYA’DA AİLE FACİASI

Brezilya’nın Sao Goncalo şehrinde dehşet verici bir aile faciası ortaya çıktı. 33 yaşındaki Dayane Cristina Rodrigues Machado, kocası Andre’yi öldürdükten sonra cinsel organını kesip yağda kızarttığı iddiası ile tutuklandı. Olay, 7 Haziran tarihinde, Rio de Janeiro yakınlarında meydana geldi. Polis ekipleri, çiftin yaşadığı Santa Catarina mahallesindeki eve geldiğinde, Andre’nin cansız bedenini çıplak ve parçalanmış şekilde buldu.

Polis kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dayane, öldürdüğü kocasının cinsel organını kestikten sonra mutfak bölümüne götürerek, soya yağında kızarttı. Soruşturma ekipleri, cinayetin, çiftin ayrılma konusunda sert bir tartışma yaşadığı sabah saat 4 civarında işlendiğini düşünüyor. Olayın gerçekleştiği yerden bulunan mutfak bıçağının cinayette kullanıldığı tahmin ediliyor. Dayane Machado, “cinayet” ve “ceset bütünlüğüne saygısızlık” suçlarından tutuklandı. Çiftin on yıllık bir ilişkisi bulunuyordu. Son iki yıl boyunca resmi olarak ayrı yaşamalarına rağmen zaman zaman bir araya gelmişlerdi.

Çiftin 8 yaşında bir oğlu, 5 yaşında bir kızı bulunuyor ve geçimlerini birlikte işlettikleri pizzacıdan sağlıyorlardı. Olay esnasında çocukların evde olup olmadığı henüz netleşmedi. UOL haber ajansına göre, çiftin olay gecesi bir barda buluştuğu ve aralarında tartışmalar çıktığı belirtildi. Dayane’nin avukatı Carla Policarpo, müvekkilinin kendini koruma amacıyla hareket ettiğini ve Andre’nin kadını tehdit ettiğini savundu. Ancak Andre’nin kız kardeşi Adriana Santos, Dayane’nin aldatılma sebebiyle intikam almak için kardeşini öldürdüğünü ifade etti. Aile üyeleri, çiftin sık sık kavgalar yaşadığını ve Dayane’nin daha önce de kocasını polise şikayet ettiğini aktardı.

Avukatın aktardığı bilgilere göre, Andre, “Eğer benimle olamazsan, başkasıyla da olamazsın” diyerek Dayane’yi tehdit etti. Yerel basında, Dayane’nin cinayet sonrasında pişmanlık duyduğu ve kendi isteğiyle polise teslim olduğu bilgisi yer aldı. Şüphelinin akıl sağlığı değerlendirmesinin yapılıp yapılmayacağı henüz belirgin değil. Soruşturma ise tüm yönleriyle sürüyor.