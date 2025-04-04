Brezilya’da Dorival Junior’un Yerine Mourinho Gelebilir

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI’NDA DORİVAL JUNIOR DÖNEMİ SONA ERDİ

Brezilya Milli Takımı’nda teknik direktör Dorival Junior ile yollar ayrıldı. Boşalan koltuğa Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho’nun aday gösterildiği belirtiliyor.

MOURİNHO’NUN ADI BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İLE ANILIYOR

Brezilya basınından SporTV’nin sunucusu Andre Rizek’in aktardığı habere göre, Mourinho, Dorival Junior’un yerine gelebilecek teknik direktörler arasında öne çıkıyor. Portekizli hoca, Haziran 2026’ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunmasına rağmen, Brezilya Futbol Federasyonu’nun bu transfer için hızlı hareket ettiği ifade ediliyor.

BREZİLYA FEDERASYONU YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR

Federasyonun, Haziran ayında 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynanacak Ekvador ve Paraguay maçlarına kadar yeni teknik direktörü belirlemek istediği öne sürülüyor.

DİĞER ADAYLAR ARASINDA JORGE JESUS, ANCELOTTİ VE FERREIRA VAR

Brezilya Milli Takımı için gündeme gelen diğer teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus, Carlo Ancelotti ve Abel Ferreira’nın isimleri öne çıkıyor. Federasyonun, bu isimler üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.