Brezilya’da İnsani Kötülük Ortaya Çıktı

SOROCABA’DA ŞAŞIRTAN İNSANLIK DIŞI VAKALARA İHDAR

Brezilya’nın Sorocaba şehrinde, polisin aldığı bir ihbar neticesinde insanlık dışı bir durum ortaya çıkarıldı. Yapılan ev aramasında, dış dünyadan tamamen izole bir şekilde büyütülen 6 yaşında bir kız çocuğu kurtarıldı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, küçük kız doğduktan sadece birkaç ay sonra ailesi tarafından toplumdan koparıldı. Babası, çocuğun diğer aile bireyleriyle iletişim kurmasına izin vermedi ve sosyal hayata katılmasını tamamen engelledi.

KÜÇÜK KIZIN YETERSİZ BAKIMI ŞOK EDİCİ

Küçük kızın, bugüne kadar herhangi bir eğitim almadığı ve sağlık kontrolünden geçirilmediği, ayrıca aşılarının hiç yapılmadığı tespit edildi. Kız çocuğunun yalnızca sıvı gıdalarla beslendiği ve bunların da şırınga ile verildiği öğrenildi. Uzmanlar, çocuğun konuşma yetisinin gelişmemiş olduğunu ve yalnızca bazı sesler çıkartabildiğini kaydetti.

Olayın ardından çocuk koruma uzmanı Lígia Guerra, küçük kız odadan çıkarıldığında yaşadığı şaşkınlığı, dış dünyayı ilk kez görüyor gibi davrandığını belirtti. Bakımsızlıktan dolayı kızın saçlarının tamamen düğümlendiği ve kesilmek zorunda kaldığı da ifade edildi. Polis ekipleri, 54 yaşındaki baba ve 45 yaşındaki anneyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde evde bulunan üç cep telefonuna da el konuldu. Küçük kız şu anda devlet korumasına alındı ve bir sığınma evine yerleştirildi. Hem psikolojik hem de fiziksel tedavi süreci devam ediyor. Brezilya genelinde büyük bir infial yaratan bu olayda, anne ve babaya ‘özgürlüğü kısıtlama’ ve ‘çocuk ihmali’ gibi ciddi suçlamalar yöneltildi ve mahkeme çiftin tutuklanmasına karar verdi.