Brezilya’da İntihar Saldırısı: 1 Kişi Öldü

PATLAMALARIN YAŞANDIĞI BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ajans Brasil’in haberine göre, Brezilya’nın başkenti Brasilia’da STF yakınlarındaki bir meydanda iki patlama sesi yükseldi. Patlamaların ardından Yüksek Mahkeme’de bulunan kişiler güvenlik amacıyla tahliye edildi. Bu olay sonucunda şu an itibarıyla bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Federal Bölge Sivil Polisinden yapılan açıklamada, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi. Patlama noktalarına yakın olan Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto ile Ulusal Kongre alanı ise yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın sözcüsü Jose Chrispiniano, yapılan açıklamada Lula’nın sarayda olmadığını duyurdu.

İNTİHAR SALDIRISI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Yetkililer, başkent Brasilia’daki Yüksek Adalet Mahkemesi önünde gerçekleşen patlamanın bir intihar saldırısı olduğu bilgisini verdi. İlk incelemelere göre, birinci bombanın bir heykelin içine yerleştirildiği ve bu patlayıcının infilak etmesi sonucu failin olay yerinde öldüğü açıklandı. Ayrıca, ikinci patlamanın park halindeki bir araçta meydana geldiği ve iki bombanın birbirleriyle bağlantısının inceleneceği ifade edildi.