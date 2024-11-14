Brezilya’da İntihar Saldırısı: 1 Ölü

PATLAMALARIN YAŞANDIĞI ALANDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI

Ajans Brasil’in verdiği bilgilere göre, Brezilya’nın başkenti Brasília’daki Yüksek Mahkeme civarında meydana gelen iki patlama sesi duyuldu. Bu olayın hemen ardından, Yüksek Mahkeme’deki herkes güvenlik nedenleriyle tahliye edildi. Patlamalarda şu ana kadar bir kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Federal Bölge Sivil Polisinden gelen açıklamaya göre, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Patlamaların gerçekleştiği bölge yakındaki Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto ve Ulusal Kongre alanı ise yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

İNTİHAR SALDIRISI OLARAK TANIMLANDI

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın sözcüsü Jose Chrispiniano, Lula’nın olay sırasında sarayda bulunmadığını açıkladı. Yapılan yetkili açıklamalarında, başkent Brasília’daki Yüksek Adalet Mahkemesi önünde patlayan bombanın bir intihar saldırısı olduğu bilgisi yer aldı. İlk incelemeler sonucunda, patlayan birinci bombanın bir heykelin içerisine yerleştirildiği ve patlayıcının infilak etmesi sonucu failin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Ayrıca, ikinci patlamanın park halindeki bir araçta gerçekleştiği ve iki bombanın birbirleriyle bağlantısının incelendiği aktarıldı.