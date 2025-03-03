Brezilya’da İş Arkadaşını Zehirlemeye Çalıştı

Olayın Şok Edici Detayları

Brezilya’nın Abaida de Goiás kentindeki bir tekstil fabrikasında 38 yaşındaki bir kadın, iş arkadaşını zehirlemeye çalışırken güvenlik kameralarına yakalandı. 14 Şubat’ta patronun iş arkadaşının terfi ettiğini açıklamasının ardından kıskançlık duygusu içine kapılan şüphelinin, aynı akşam çalışma arkadaşıyla sert bir tartışma yaşadığı bildiriliyor.

Güvenlik Kameralarında Zamanla Yükselen Kıskançlık

Olayın detayları, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle açığa çıkıyor. Şüpheli, iş arkadaşının gidişinden sonra su şişelerinin bulunduğu bölüme giderek, onun su şişesine kimyasal bir madde döküyor. Kısa bir süre sonra şişeden su içen mağdur, ağzında yanma hissi oluşmasıyla acilen tıbbi yardım istemek durumunda kalıyor. Yerel polis olayı hızla araştırarak, şüpheliyi yaklaşık iki hafta sonra tutuklamayı başarıyor. Şu anda kadın, adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya ve suçlu bulunduğu takdirde 6 ila 20 yıl hapis cezası alabiliyor.

Tarihi Vaka ve Artan Zehirleme Olayları

Bu vaka, Brezilya’da son dönemde meydana gelen zehirleme vakalarının bir parçası. Geçtiğimiz aylarda aile üyelerini zehirleyerek öldüren kişilere yönelik haberler basına yansımıştı. Örneğin, Ocak ayında Torres kentinde Deise dos Anjos, Noel arifesinde sunduğu zehirli pasta ile kocasının ailesinden üç kişiyi öldürdüğü ve diğer üç kişiyi hastanelik ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Şubat ayında ise Maria Silva ve erkek arkadaşı Francisco Costa, Yeni Yıl yemeğinde aile üyelerini zehirledikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Uzmanların Uyarıları

Uzmanlar, iş yerindeki kıskançlık ve rekabetin bazen tehlikeli boyutlara ulaşabileceğine dikkat çekiyor. İş yeri güvenliği uzmanları, çalışanların şüpheli davranışlara karşı dikkatli olmalarını ve yöneticilerine bilgi vermeleri gerektiğini vurguluyor.