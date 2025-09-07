Brezilya’da İzole Kız Çocuğu Kurtarıldı

POLİS İHBARIYLA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Brezilya’nın Sorocaba şehrinde, polisin aldığı bir ihbar sonucu ortaya çıkan olay, insanlık dışı bir gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan ev aramasında, yıllardır dış dünyadan tamamen izole bir şekilde yaşam sürdüren 6 yaşında bir kız çocuk kurtarıldı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, küçük kız doğduktan sadece aylar sonra ailesi tarafından toplumdan koparıldı ve babası, çocuğun diğer aile bireyleriyle iletişimini yasaklayarak sosyal hayata katılmasını engelledi.

EĞİTİMİ VE SAĞLIĞI İHMAL EDİLDİ

Küçük kızın bugüne kadar hiçbir eğitim almadığı, sağlık kontrolünden geçirilmediği ve aşılarının yapılmadığı belirlendi. Çocuğun sadece sıvı gıdalarla beslendiği ve bu besinlerin şırınga ile verildiği öğrenildi. Uzmanlar, çocuğun konuşma yetisini geliştiremediğini, yalnızca bazı sesler çıkardığını ifade etti. Olayın ardından açıklama yapan çocuk koruma uzmanı Lígia Guerra, kızın odadan çıkarıldığında ciddi bir şaşkınlık yaşadığını ve dış dünyayla ilk kez karşılaşıyormuş gibi davrandığını söyledi.

BAKIMSIZLIK VE GÖZALTILAR

Bakımsızlık nedeniyle kızın saçlarının tamamının düğümlendiği ve kesilmek zorunda kaldığı aktarıldı. Polis ekipleri, 54 yaşındaki baba ile 45 yaşındaki anneyi gözaltına aldı. Evde yapılan incelemeler sonucunda üç cep telefonuna da el konuldu. Küçük kız ise devlet korumasına alındı ve bir sığınma evine yerleştirildi. Şu anda hem psikolojik hem de fiziksel tedavi süreci devam ediyor.

SUÇLAMALAR VE TUTUKLAMA

Brezilya genelinde büyük bir infial yaratan olayla ilgili olarak anne ve babaya ‘özgürlüğü kısıtlama’ ve ‘çocuk ihmali’ gibi ciddi suçlamalar yöneltildi. Mahkeme, çiftin tutuklanmasına karar verdi.