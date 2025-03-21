Brezilya’da Kablo Hırsızlığı Trajik Olayla Sonuçlandı

ŞOK EDİCİ HIRSIZLIK OLAYI

Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde, 13 Mart’ta kaydedilen çarpıcı bir video, yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapılan bir kablo hırsızının elektrik direğinden düşüşünü gösteriyor. Görüntülerde, hırsızın bir merdiven yardımıyla direğin tepesine tırmandığı açıkça görülüyor. Olayı izleyen bir kişi, hırsızın elindeki aletle kabloyu kesmeye çalıştığını fark ediyor ve durumu dikkatlice izlemeye başlıyor. Hırsız, elektrik direğindeki kabloyu çalmak amacıyla bir süre boyunca kablo kutusuyla uğraşıyor ve sonunda kutuyu yerinden çıkarmayı başarıyor. Ancak, kutuyu çıkardığı anda korkunç bir olay gerçekleşiyor.

FELAKET ANINI GÖRÜNTÜLEDİ

Videoda, hırsızın ayağa kalkma çabası sırasında elektrik akımına kapılmasıyla birlikte göz kamaştırıcı bir parlama meydana geliyor. Bu elektrik çarpması sonucunda hırsız anında hareketsiz kalıyor ve direğin tepesinden düşmeye başlıyor. Düşüş esnasında bir sokak lambasına çarpan hırsız, ardından asfalta sert bir şekilde düşüyor. O anı izleyenler, “Öldü!” diye bağırıyor. Yerel haberlere göre, elektrik çarpmasıyla bilincini kaybeden hırsıza olay yerindeki bir güvenlik görevlisi yardım etmeye çalışıyor. Ancak, adamın sağlık durumu hakkında kesin bir bilgi verilmezken tanıklar, elektrik çarpması veya yüksekten düşme nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini düşünüyor.

KABLO HIRSIZLIĞI BÜYÜYEN BİR SORUN

Kablo hırsızlığı, Brezilya’da ciddi bir sorun teşkil ediyor. Conexis Brasil Digital verilerine göre, sadece 2023 yılında ülkede 5,4 milyon metreden fazla telekomünikasyon kablosu çalındı. Hırsızlar, genellikle inşaat alanları, demiryolları ve elektrik şebekelerinde bulunan değerli metalleri hedef alıyor ve çaldıkları kabloları yüksek fiyatlarla satıyor. Bu problem sadece Brezilya ile sınırlı kalmıyor, dünya genelinde büyüyen bir sorun olarak dikkat çekiyor. Örneğin, ABD’de her yıl kablo hırsızlığı sebebiyle 1,5-2 milyar dolar arasında kayıp yaşanıyor.