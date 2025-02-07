Brezilya’da Sel: 7 Ölü, Tahliyeler Yapıldı

SEL VE TOPRAK KAYMASI TEHDİDİ

Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Pernambuco eyaletinin Recife kentinde yoğun yağışlardan ötürü sel ve toprak kaymalarının meydana geldiği bildiriliyor. Açıklamada, Recife’deki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve ilk tespitlere göre 7 vatandaşın yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Recife Belediye Başkanı Joao Campos, CNN Brazil’e verdiği bilgide, kentin farklı bölgelerinde bulunan okullarda eğitime ara verildiğini belirtiyor. Ayrıca, risk altındaki 90 ailenin tahliye edildiğini de duyuruyor.