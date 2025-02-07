More
Gündem

Brezilya’da Sel: 7 Ölü, Tahliyeler Yapıldı

brezilya-da-sel-7-olu-tahliyeler-yapildi

SEL VE TOPRAK KAYMASI TEHDİDİ

Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Pernambuco eyaletinin Recife kentinde yoğun yağışlardan ötürü sel ve toprak kaymalarının meydana geldiği bildiriliyor. Açıklamada, Recife’deki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve ilk tespitlere göre 7 vatandaşın yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Recife Belediye Başkanı Joao Campos, CNN Brazil’e verdiği bilgide, kentin farklı bölgelerinde bulunan okullarda eğitime ara verildiğini belirtiyor. Ayrıca, risk altındaki 90 ailenin tahliye edildiğini de duyuruyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Türkiye Tenis Federasyonu’ndan Çalıştay Sonuç Raporu

Türkiye Tenis Federasyonu, Davis Cup'taki başarılı zaferle Dünya Grubu 1'e yükselen erkekler Tenis Milli Takımı'nın ardından, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye Tenis Hamlesi" çalıştayının sonuç raporunu duyurdu.
Gündem

Kar Yağışı İstanbul Trafiğini Kilitledi

İstanbul'da yoğun kar yağışı, trafik aksaklıklarına yol açtı; köprülerde kuyruklar oluştu ve kazalar yaşandı. Meteoroloji, karın devam edeceğini bildirdi, sürücüler uyarıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.