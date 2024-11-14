Brezilya’Da STF Yakınında Patlamalar Meydana Geldi

PATLAMALARIN SESİ DUYULDU

Ajans Brasil’in verdiği bilgilere göre, Brezilya’nın başkenti Brasilia’da, Yüksek Mahkeme (STF) yakınlarındaki bir meydanda iki patlama sesi duyuldu. Bu gelişme üzerine, Yüksek Mahkeme’de bulunan kişiler güvenlik amaçlı tahliye ediliyor. Patlamalar sonucu şu ana kadar bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Federal Bölge Sivil Polisinden yapılan açıklamada, patlamalara dair detaylı bir soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor. Güvenliğin sağlanması adına çalışmalar sürüyor.