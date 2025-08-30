brezilya-da-volkswagen-e-30-milyon-dolar-ceza

BREZİLYA İŞ MAHKEMESİ’NDEN VAGÜEN FONTAİNA KARARI

Brezilya İş Mahkemesi, Volkswagen’in bağlı bir kuruluşu aracılığıyla Para eyaletinde bulunan bir çiftlikte 1974-1986 yılları arasında bir grup işçiyi “aşağılayıcı” şartlara maruz bıraktığı iddialarını kabul etti. Mahkeme belgelerine göre, yaklaşık 300 işçi ormanları temizlemek ve meraları hazırlamak üzere düzensiz sözleşmelerle işe alınmış, silahlı muhafızlar tarafından gözetlenmiş, güvencesiz barınma şartlarında yaşamaya zorlanmış, yetersiz gıda almış ve borç esareti sistemiyle çiftlikte kalmak durumunda kalmıştı. Ayrıca, çiftlikte sıtmaya yakalanan işçilere herhangi bir tıbbi müdahale sağlanmamıştı.

Yargıç Otavio Bruno da Silva Ferreira, mahkeme kararında, delillerin çiftliğin Volkswagen’e ait olduğunu ve şartların köle emeği tanımına uygun olduğunu tespit ettiğini ifade ederek, toplu manevi tazminat olarak yaklaşık 30 milyon dolar ödenmesine hükmetti. Çalışma Savcılığı ise, “Bu uygulamalar Brezilya’nın yakın tarihindeki en büyük köle emeği sömürüsü vakalarından birini oluşturmaktadır” ifadesini kullandı. Volkswagen’in Brezilya ofisinden yapılan açıklamada ise, mahkeme kararının temyize taşınacağı bilgisi verildi. Savcılık, 2019 yılında konuyla ilgili soruşturma başlattıktan sonra, tanık ifadeleri ve ek araştırmalar sonucunda 2024 yılında Volkswagen’i resmi olarak suçladı.