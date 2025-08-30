Brezilya’da Volkswagen’e 30 MİLYON DOLAR ceza

BREZİLYA İŞ MAHKEMESİ, VOLKSWAGEN HAKKINDA ÖNEMLİ BİR KARAR ALDI

Brezilya İş Mahkemesi, Volkswagen’in bir yan kuruluşu aracılığıyla Para eyaletinde sahibi olduğu bir çiftlikte 1974-1986 yılları arasında yüzlerce işçiyi “aşağılayıcı” koşullara maruz bıraktığı suçlamalarını kabul etti. Mahkeme belgelerine göre, yaklaşık 300 işçi, ormanı temizlemek ve meraları hazırlamak amacıyla düzensiz sözleşmelerle işe alındı. İşçiler, silahlı muhafızlar tarafından izlenmiş, güvencesiz barınma koşullarında kalmaya mecbur bırakılmış, yetersiz beslenme ile karşılaşmış ve borç esareti sistemi nedeniyle çiftlikte uzun süre kalmaya zorlanmıştı. Bunun yanı sıra, çiftlikte sıtmaya yakalanan işçilere herhangi bir tıbbi müdahale sunulmamıştı.

Yargıç Otavio Bruno da Silva Ferreira, mahkeme kararında, mevcut kanıtların çiftliğin Volkswagen’e ait olduğunu ve oradaki yaşam koşullarının köle emeği tanımına uyduğunu belirtip, şirketin toplamda yaklaşık 30 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Çalışma Savcılığı, “Bu uygulamalar Brezilya’nın yakın tarihindeki en büyük köle emeği sömürüsü vakalarından birini oluşturmaktadır” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, Volkswagen’in Brezilya merkezinden gelen açıklamada, mahkeme kararının temyize götürüleceği ifade edildi.

VOLKSWAGEN’E YÖNELİK SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Savcılık, söz konusu konuyla ilgili 2019 yılında bir soruşturma başlatmış ve ardından devam eden araştırmalar ve tanık ifadeleriyle 2024 yılında Volkswagen’i resmen suçlamıştı. Bu gelişmeler, şirketin çalışma koşullarının ve insan hakları ihlallerinin daha geniş bir bağlamda ele alınması gerektiğini gösteriyor. Brezilya’daki bu durum, sadece Volkswagen için değil, diğer şirketler için de bir uyarı niteliği taşıyor.