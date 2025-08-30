brezilya-da-volkswagen-e-30-milyon-dolar-ceza

BREZİLYA İŞ MAHKEMESİNİN KARARI

Brezilya’nın İş Mahkemesi, Volkswagen’in bir yan kuruluşu aracılığıyla Para eyaletinde bulunan bir çiftlikte 1974-1986 yılları arasında yüzlerce işçiyi “aşağılayıcı” koşullara maruz bıraktığı iddialarını kabul etti. Mahkeme belgelerine göre, yaklaşık 300 işçi, orman temizliği ve meraların hazırlanması için düzensiz sözleşmelerle işe alınmış. Silahlı muhafızlar tarafından gözetim altında tutulan işçiler, güvencesiz barınma koşullarında yaşamaya zorlanmış, yetersiz gıda almış ve borç esareti sistemine tabi tutulmuş. Ayrıca, çiftlikte sıtmaya yakalanan işçilere hiçbir tıbbi müdahale yapılmamış.

TÜM KANITLAR ORTAYA KONDU

Yargıç Otavio Bruno da Silva Ferreira, kararında, toplanan kanıtların çiftliğin Volkswagen’e ait olduğunu ve koşulların köle emeği tanımına uyduğunu kanıtladığını belirtti. Bunun üzerine, şirketin yaklaşık 30 milyon dolar tutarında toplu manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Çalışma Savcılığı’nın yaptığı açıklamada, “Bu uygulamalar, Brezilya’nın yakın tarihindeki en büyük köle emeği sömürüsü vakalarından birini oluşturmaktadır” ifadesi yer aldı. Volkswagen’in Brezilya merkezinden yapılan açıklamada ise, mahkeme kararına itiraz edileceği belirtildi. Savcılık, bu konuya yönelik olarak 2019 yılında bir soruşturma başlatmış ve 2024 yılında ileri soruşturmalar ve tanık ifadeleriyle Volkswagen’i resmi olarak suçlamıştı.