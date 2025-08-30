Brezilya’da Volkswagen’e 30 Milyon Dolar Cezası

BREZİLYA İŞ MAHKEMESİ’NDEN ÖNEMLİ KARAR

Brezilya İş Mahkemesi, Volkswagen’in bir yan kuruluşu aracılığıyla Brezilya’nın Para eyaletinde işlettiği bir çiftlikte 1974-1986 yılları arasında yüzlerce işçiyi “aşağılayıcı” koşullarda çalıştırdığı iddialarını kabul etti. Mahkeme belgelerine göre, yaklaşık 300 işçi ormanı temizlemek ve meraları hazırlamak için düzensiz sözleşmelerle işe alınmış olup, silahlı muhafızlar tarafından izlenmiş, güvencesiz barınma koşullarında yaşamak zorunda bırakılmış, yetersiz gıda almış ve borç esareti sistemi altında çiftlikte kalmaya zorlanmıştı. Ayrıca, çiftlikte sıtmaya yakalanan işçilere hiçbir tıbbi müdahale yapılmamıştı.

TAZMİNAT MİKTARI BELİRLENDİ

Yargıç Otavio Bruno da Silva Ferreira, verdiği kararda, kanıtların çiftliğin Volkswagen’e ait olduğunu ve koşulların köle emeği tanımına uyduğunu belirterek, şirketin toplamda 30 milyon dolar manevi tazminat ödemesine hükmetti. Çalışma Savcılığı’nın yaptığı açıklamada, “Bu uygulamalar Brezilya’nın yakın tarihindeki en büyük köle emeği sömürüsü vakalarından birini oluşturmaktadır” denildi. Volkswagen’in Brezilya ofisi, alınan kararın temyiz edileceğini bildirdi. Savcılık, bu konuya ilişkin 2019’da başlatılan bir soruşturmanın ardından, 2024 yılında Volkswagen’i resmi olarak suçlamıştı.