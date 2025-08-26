Brezilya’daki Festivalde Çiftin Olayı Şok Etti

BÜYÜK MÜZİK FESTİVALİNDE ŞOK EDİCİ OLAY

Brezilya’da gerçekleştirilen büyük bir müzik festivali, sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandıran bir olayla gündeme geldi. Festival alanında eğlencenin zirveye ulaştığı anlarda, bir çift kalabalığın ortasında cinsel ilişkiye girdi. Binlerce kişinin katılımıyla devam eden müzik ve dans etkinlikleri sırasında, genç çiftin sahne önüne yakın bir yerdelerken görüntülenmesi izleyenleri şok etti. Festival katılımcılarından bazıları olaya şaşkınlıkla bakarken, bir kısmı anı cep telefonlarına kaydetmeyi tercih etti. Kısa zaman içinde sosyal medyaya düşen görüntüler, milyonlarca kez izlendi.

AİLELERE TEPKİ, GÜVENLİK SORUNU

Olay, özellikle çocuklarıyla birlikte festivale katılanlar arasında büyük bir tepki topladı. İzleyicilerden biri, “Eğlence tamam ama bu kadarı da fazla” diyerek hissiyatını ifade etti. Bu durum, organizasyon ekibinin güvenlik konusundaki eksikliklerini eleştiren yorumlara yol açtı. Yerel basında yer alan haberlere göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Polis yetkilileri, festival alanında kamusal alanda cinsel ilişkiye girmenin yasal olarak suç teşkil ettiğini hatırlattı. Çiftin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Sosyal medyada ise olay ikiye bölmüş durumda. Bir grup, “herkesin ortasında yapılmaz” düşüncesini ortaya koyarken, diğer bir kesim “festival özgürlük alanıdır” yorumunu yaptı. Kısa sürede global medya organlarında da yer bulan bu olay, festival kültürünün sınırları ve özgürlük kavramına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.