Brezilya Eski Başkanı Davada İfade Verdi

DARBENİN İDDİASIYLA HAKİM KARŞISINDA

Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya karşı bir darbe girişiminde bulunduğu iddialarıyla açılan davada ilk kez Brezilya Yüksek Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Davada Bolsonaro, suçlamaları kesin bir dille reddetti. Yargıç Alexandre de Moraes, suçlamaların doğruluğunu sorguladığında Bolsonaro, “Hayır” yanıtını verdi. Bolsonaro, “Hiçbir zaman bir darbeden söz edilmedi. Darbe iğrenç bir şeydir. Brezilya böyle bir deneyim yaşayamazdı ve benim hükümetimde hiçbir zaman darbe ihtimali bile olmadı” şeklinde ifade verdi.

Bolsonaro’nun yanı sıra, ona yakın olan 7 kişi de aynı davadan dolayı hakim karşısına çıktı. Bu isimler arasında Bolsonaro’nun eski yardımcısı ve Savunma Bakanı Walter Braga Netto, eski bakanlar Anderson Torres ve Augusto Heleno, ayrıca eski yardımcısı Mauro Cid yer alıyor. Davada, Bolsonaro dahil toplam 34 sanık bulunuyor ve bu sanıklar, darbeye teşebbüs, silahlı suç örgütüne dahil olma, demokratik hukukun üstünlüğünü şiddet yoluyla ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, tescilli mirasa ağır zarar verme ve bozma suçlarıyla yargılanıyor. Bolsonaro, darbe suçlamasından mahkum edilmesi durumunda 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabiliyor. Diğer suçlardan da mahkum olması halinde ise uzun yıllar hapis yatma riski bulunuyor.

BOLSONARO DESTEKÇİLERİ KONGREYİ BASMIŞTI

Brezilya’da 2022 yılında düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı. Seçimlerde hile olduğu iddialarıyla, günler süren otoyol kapatma eylemleri yapan Bolsonaro destekçileri, silahlı kuvvetleri Lula’nın görev devralma sürecine müdahale etmeye çağırmıştı. Lula’nın göreve gelmesinin ardından bir hafta sonra, 8 Ocak 2023’te Bolsonaro destekçileri, polis bariyerlerini aşarak Ulusal Kongre Binası, Federal Yüksek Mahkeme Genel Kurulu ve Planalto Sarayı’na baskın düzenlemiş ve bu binalara zarar vermişti. Olayları kışkırtmakla suçlanan Bolsonaro ve beraberindeki birçok kişi darbe girişimi planlamakla itham ediliyor.