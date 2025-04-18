Brezilya Futbol Federasyonu, Mourinho’yu Reddetti

BREZİLYA FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞINDA

Brezilya Futbol Federasyonu, Dorrival Junior ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir teknik direktör bulma çabalarına devam ediyor. Son dönemde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun adı da bu arayışta gündeme geldi. Duncan Castles’in aktardığına göre, Brezilya Futbol Federasyonu, Portekizli teknik adama ulaşarak bir teklif yaptı. Ancak Jose Mourinho’nun bu teklifi reddettiği belirtildi. Mourinho’nun Fenerbahçe ile yaptığı sözleşme 2026 yılına kadar devam ediyor.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI’NDA DİĞER ADAYLAR

Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktör adayları arasında Carlo Ancelotti ve Jorge Jesus da bulunuyor. Sezon başında Fenerbahçe’yi devralan Mourinho, görevi süresince toplamda 49 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 31 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.12 puan ortalaması sağladı. UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turunda, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise çeyrek finalde elenen sarı-lacivertliler, ligde lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.