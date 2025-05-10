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Brezilya, İsrail’in Gazze Planına Tepki Verdi

BREZİLYA’DAN İSRAİL’E TEPKİ

Brezilya, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını genişletme planına karşılık verdi. Brezilya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İsrail’in bu askeri operasyonunu büyütme hedefinden kaynaklanan derin üzüntü dile getirildi. Açıklamada, İsrail’in bu hareketinin uluslararası hukuku göz ardı ettiğine ve Gazze’deki varlığını sürdürme çabasına girdiğine vurgu yapıldı.

İSRAİL’E VAZGEÇME ÇAĞRISI

Açıklamada, İsrail’e bu plandan vazgeçmesi yönünde bir çağrıda bulunuldu. Şunlar kaydedildi: “İsrail’in saldırıyı genişletme kararı, çatışmaların durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması yönünde yürütülen müzakerelere zarar verebilir.” Ayrıca, sivillerin yerinden edilmesine yol açacak her türlü askeri operasyonun, Filistin’deki ölüm ve yıkımı artıracağı, trajik insani durumu daha da kötüleştireceği konusunda uyarılar yapıldı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’de temel hizmetlerin devamını sağlama yükümlülüğüne dikkat çekildi. Bu bağlamda, insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine izin verilmesi gerektiği vurgulandı.

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