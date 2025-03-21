Brezilya, Kolombiya’yı 2-1 Mağlup Etti

MAÇIN SONUCU VE SAKATLIK

Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri çerçevesinde oynanan müsabakada Brezilya, Kolombiya’yı 2-1’lik sonuçla mağlup etti. Karşılaşma sırasında Kolombiya takımında yer alan Davinson Sanchez, herkesin endişelenmesine neden olan bir sakatlık yaşadı. Galatasaraylı futbolcu, bir pozisyon sırasında Brezilyalı kaleci Alisson ile çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından bir süre yerde kalan Sanchez, sedye ile oyun alanının dışına alındı.

DEĞİŞİKLİK VE TEPKİ

Sakatlığı nedeniyle dikkat çeken Davinson Sanchez’in tedavisi kenarda devam ederken Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, oyuncuyu oyundan alarak yerine bir başka Galatasaraylı futbolcu Carlos Cuesta’yı sahaya sürmeyi tercih etti. Ancak oyuna devam etmek isteyen Davinson Sanchez, bu değişikliğe sinirlenerek teknik direktörünün kararına tepki gösterdi.