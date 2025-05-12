Spor

Brezilya Milli Takımı’nın Yeni Hocası

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ANcelotti Brezilya’nın Yeni Teknik Direktörü Oluyor

Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak atanıyor. The Athletic’in haberine göre Ancelotti, bu yeni görevine 26 Mayıs’ta başlayacak.

İlk Yabancı Teknik Direktör

65 yaşındaki Ancelotti, Brezilya futbol tarihine geçerek, ülkenin tarihinde görev alan ilk yabancı teknik direktör olma unvanını kazanıyor. Bu atamanın ardından Madrid ekibinin başına ise Xabi Alonso geçecek.

Ancelotti’nin Madrid Performansı

Ancelotti, Arda Güler’e zaman zaman kısıtlı süreler tanıdığı için eleştirilere maruz kalmıştı. Real Madrid’de görev yaptığı süre içerisinde toplamda 231 maça çıkarak 2.24 başarı ortalaması elde etti.

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