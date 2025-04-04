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Brezilya, Mourinho’yu Aday Listesine Aldı

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI’NDA DORİVAL JUNIOR DÖNEMİ SONA ERDİ
Brezilya Milli Takımı, teknik direktör Dorival Junior ile yollarını ayırdı. Boşalan teknik direktörlük koltuğu için Fenerbahçe’nin Portekizli hocası Jose Mourinho’nun adı gündeme geldi.

MOURİNHO BREZİLYA MİLLİ TAKIMI’NA ADAY GÖSTERİLDİ
Brezilya basınında yer alan haberlere göre; SporTV sunucusu Andre Rizek, Mourinho’nun Brezilya Futbol Federasyonu’nun radarında olduğunu duyurdu. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Federasyonun, 2026 Dünya Kupası elemeleri öncesinde yeni teknik direktörü belirlemek için hızlı hareket ettiği belirtiliyor.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ İÇİN YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARANIYOR
Brezilya Futbol Federasyonu’nun, Haziran ayında oynanacak Ekvador ve Paraguay maçlarına kadar yeni hocayı takımın başına getirmek istediği iddia ediliyor. Federasyonun, Mourinho dışında Jorge Jesus, Carlo Ancelotti ve Abel Ferreira gibi isimleri de değerlendirdiği ifade ediliyor.

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